Министр РФ Фальков представил в Тюмени новый нацпроект

Валерий Фальков сообщил о новом нацпроекте в своем бывшем университете Фото: Анна Кушнир © URA.RU

Новый национальный проект «Наука и университеты» планируется представить уже 1 ноября 2020 года. Сейчас он проходит стадию согласования, сообщил в Тюмени на пресс-подходе министр науки и образования Валерий Фальков. Новая программа будет призвана объединить образовательный процесс и научные достижения.

«Те результаты, которые мы хотим достичь данным проектом, анонсируем — как только пройдут все согласования. Первого ноября мы завершим работу над ним и будем иметь уже готовый национальный проект, и обязательно представим все заинтересованным», сообщил Валерий Фальков. На данный момент проект проходит согласование с экспертами, общественными организациями и РАН. Как отметил Фальков — довольно успешно.

Нацпроект «Наука и университеты» будет включать в себя четыре программы. Это «Интеграция», «Инфраструктура», «Кадры» и «Исследовательское лидерство». Ранее URA.RU сообщало, что Валерий Фальков посетил Тюмень совместно с зампредседателя правительства РФ Татьяной Голиковой для изучения плана развития Западно-Сибирского научно — образовательного центра.