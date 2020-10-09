Злостным нарушителям ПДД сделают лазейку в законе

Лазейка в законе может появиться из-за изменений в КоАП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водителям, которые оплачивают свои штрафы, могут начать «обнулять историю» нарушений по новой редакции КоАП. Это создаст благоприятную почву для злостных нарушителей, считает автоэксперт Максим Кадаков.

«Многие люди плюют на правила и закладывают в бюджет оплату штрафов. Получается, если у тебя есть деньги и ты готов платить штраф, на тебя вообще ничем не повлияешь», — пояснил Кадаков в разговоре с агентством Nation news. Эксперт привел в пример водителей, которые часто опасно превышают скорость и ездят по полосам для общественного транспорта.

Кадаков назвал предложения для борьбы с такими злостными нарушителями. По его мнению, и инициативе его рабочей группы ОНФ, нужно создать риск-ориентированный подход. При такой системе штрафы для тех, кто часто нарушает правила, будут кратно расти. Для тех же, кто нарушает редко, Кадаков предложил ввести простые предупреждения.

Госдума заявила, что доработка Кодекса об административных правонарушениях займет еще несколько месяцев. Скорее всего документ не рассмотрят даже до конца 2020 года.