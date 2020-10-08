Источники считают, что завершение дела Габова приблизит финальный суд над Юрием Алтыновым Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело против экс-главы Тюменского МВД Юрия Алтынова

Бывший замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Тюменской области Дмитрий Габов был признан виновным в получении взятки должностным лицом в значительном размере и осужден на штраф 250 тыс. рублей. А кроме того, лишился звания полковника. Он проходил по обвиняемым по одному из дел, которые рассматривают внутри крупного уголовного дела его бывшего начальника — экс-главы региональной полиции Юрия Алтынова. Об этом URA.RU сообщил адвокат Габова Максим Еремеев.

«Дмитрий Габов получил наказания в виде штрафа в 250 тыс. рублей, лишения звания полковника и права занимать определенные должности сроком на два года», — разъяснил адвокат. Дмитрий Габов был признан виновным в преступлении по части 2 статьи 290 УК РФ — «получение взятки должностным лицом в значительном размере». Он обвинялся в получении осенью 2018 года iPhone от гендиректора компании «Сибнефтехимтрейд» Олега Гузенко в надежде на покровительство в процессуальной проверке. Дело Габова как эпизод проходит по другому делу — генерала Юрия Алтынова, также обвиняемого в получении взяток.

Как передают инсайдеры из силовых структур, решение вопроса с Габовым, которого содержали под стражей девять месяцев, может приблизить развязку судебного разбирательства самого Алтынова. «Ранее от Габова не могли добиться доказательств по делу бывшего начальника. Сейчас, когда он признан виновным, этот факт можно использовать и во время суда над генералом», — считает источник. Юрий Алтынов находится под стражей уже одиннадцатый месяц. Его обвиняют в получении взятки в виде подарков от друзей на праздники — часов, айфона и дорогой сумки. Как сообщало ранее URA.RU, в экс-генерал был госпитализирован в больницу, а чуть ранее его имущество арестовали.