Еще четырем российским городам разрешили вылет за границу

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Росавиация расширила список городов для перелетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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В Росавиации расширили список городов, из которых возможен вылет за рубеж. К опубликованному ранее перечню прибавили Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск.

«Правительство разрешило полеты за рубеж ещё из четырех городов — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска», — сообщает Life. Таким образом, часть рейсов в другие страны, одобренные ранее, можно будет совершить из этих городов.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило российским авиакомпаниям полеты в 24 страны. Однако, данное постановление не говорит о возобновлении рейсов. Для этого требуется аналогичное разрешение от властей, представленных в списке стран.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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