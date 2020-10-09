Еще четырем российским городам разрешили вылет за границу

Росавиация расширила список городов для перелетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В Росавиации расширили список городов, из которых возможен вылет за рубеж. К опубликованному ранее перечню прибавили Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск.

«Правительство разрешило полеты за рубеж ещё из четырех городов — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска», — сообщает Life. Таким образом, часть рейсов в другие страны, одобренные ранее, можно будет совершить из этих городов.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило российским авиакомпаниям полеты в 24 страны. Однако, данное постановление не говорит о возобновлении рейсов. Для этого требуется аналогичное разрешение от властей, представленных в списке стран.