Малышева назвала препараты, снижающие риск смерти от коронавируса

Четыре препарата могут снизить риск летального исхода при коронавирусной инфекции. Список этих лекарств в своем Instagram опубликовала телеведущая и врач Елена Малышева.
Первый препарат из перечня — дексаметазон. Телеведущая объяснила, что его назначают тем, кому нужен дополнительный кислород. Также помогают антикоагулянты или разжижители крови. «Различные исследования показали, что антикоагулянты снижают смертность от COVID до 50 процентов. Если вы госпитализированы с COVID, вы должны быть на антикоагулянтах», — написала Малышева.
Также смертность от инфекции поможет снизить прием ингибиторов АПФ и блокаторов ангиотензина. Они переназначены для гипертоников. А тем, у кого кого повышен уровень холестерина в крови, нужно пить статины, написала телеведущая. Она отметила, что перечисленные лекарства можно принимать только по назначению врача.
Ранее фармакологи обнаружили новый побочный эффект у средства на основе фавипиравира, используемого при лечении коронавируса. Выяснилось, что существует вероятность моторных нарушений у пациентов: синдромов ночного хождения, а также повышенного риска падений. Еще один препарат «Арепливир», стоимостью более 12 тысяч рублей, не полностью изучен и вызывает побочные эффекты. Так, он вызывает обратимые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.
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