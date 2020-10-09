09 октября 2020

Экс-солистка группы «Серебро» раскритиковала песни Моргенштерна. «Прикольный чел, но не музыкант»

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Певице Ольге Серябкиной не нравится деятельность Моргенштерна Instagram @morgen_shtern

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина раскритиковала деятельность рэпера Моргенштерна. Своим мнением она поделилась в YouTube-шоу «Детали».

«Мне не очень нравится то, что он делает с точки зрения музыкального формата, но по-моему ему и самому не нравится. Мне нравится его душевное состояние, то, как он говорит. Он прикольный чел, не музыкант», — отметила певица.

Ранее Моргенштерн и продюсер Слава Марлоу рассказали о предыстории записи трека El Problema — совместной песни Моргенштерна и рэпера Тимати. В частности, Моргенштерн заявил, что добавил в бит композиции звук своих газов. При этом рэпер отметил, что раньше до такого решения никто не додумывался. Однако в соцсетях с этим не согласились. Слушатели отметили, что с помощью такого приема песни записывали еще в 2000-х годах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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