В населенном пункте Гадрут в Карабахе произошел ракетный обстрел со стороны Армении. Об этом заявил Минобороны Азербайджана.
«Противник с Ходжалинского направления подвергает интенсивному обстрелу Гадрут с применением реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении министерства. На данный момент азербайджанская армия принимает меры против вооруженных сил противника. Армянская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Мировое сообщество призывает прекратить боевые действия и приступить к переговорам. В ходе переговоров стороны согласовали режим перемирия после совместных переговоров в Москве, он начинает действовать с 12:00 10 октября. Политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер заявил, что решения этого конфликта не существует, и помирить их не удастся.
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