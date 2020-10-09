09 октября 2020

Азербайджан заявил о новых ракетных ударах со стороны Армении. Ранее было объявлено перемирие

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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
Армянская сторона прервала перемирие ракетным обстрелом Фото: Владимир Андреев
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В населенном пункте Гадрут в Карабахе произошел ракетный обстрел со стороны Армении. Об этом заявил Минобороны Азербайджана.

«Противник с Ходжалинского направления подвергает интенсивному обстрелу Гадрут с применением реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении министерства. На данный момент азербайджанская армия принимает меры против вооруженных сил противника. Армянская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Мировое сообщество призывает прекратить боевые действия и приступить к переговорам. В ходе переговоров стороны согласовали режим перемирия после совместных переговоров в Москве, он начинает действовать с 12:00 10 октября. Политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер заявил, что решения этого конфликта не существует, и помирить их не удастся.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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