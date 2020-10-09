Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ. С 00:00 10 октября в Карабахе объявлен режим прекращения огня. Армения и Азербайджан договорились приступить к субстантивным переговорам по Карабаху», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Отмечается, что Армения и Азербайджан согласились начать обмен пленными и убитыми. Переговоры Лаврова с представителями МИД длились более 10 часов.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Мировое сообщество призывает прекратить боевые действия и приступить к переговорам. Президент России Владимир Путин уверен, что происходящее в непризнанной республике является трагедией, передает RT. Позднее он провел телефонные разговоры с президентами враждующих стран. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе закончатся только при условии капитуляции террористических групп. Говоря о сотрудничестве Армении и России, политик отметил, что «неотъемлемым компонентом» отношений двух стран является военно-техническое сотрудничество.
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