На несогласованную акцию в Хабаровске пришло около 500 человек

Перед зданием правительства Хабаровского края прошла несанкционированная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. В этот раз на улицу вышли около 500 человек.
«На площадь Ленина вышли едва ли 500 человек», — говорится в сообщении на сайте администрации города. Требования митингующих остаются прежними. При этом в администрации напоминают, что проведение такой акции является несанкционированным, с инициаторами протеста и активистами работают сотрудники внутренних дел.
С начала июня в Хабаровском крае проходят несанкционированные протесты. Они начались после ареста на тот момент действующего главы региона Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств и покушений на региональных предпринимателей в 2004—2005 годах. Ранее Следственный комитет завел первое уголовное дело на участника акции за применение насилия к полицейским.
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