09 октября 2020

На несогласованную акцию в Хабаровске пришло около 500 человек

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Акции в поддержку избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Хабаровск, протест, фургал сергей портрет, хабаровск, я мы сергей фургал
Акции протеста в Хабаровске проходят с начала июня (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Перед зданием правительства Хабаровского края прошла несанкционированная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. В этот раз на улицу вышли около 500 человек.

«На площадь Ленина вышли едва ли 500 человек», — говорится в сообщении на сайте администрации города. Требования митингующих остаются прежними. При этом в администрации напоминают, что проведение такой акции является несанкционированным, с инициаторами протеста и активистами работают сотрудники внутренних дел.

С начала июня в Хабаровском крае проходят несанкционированные протесты. Они начались после ареста на тот момент действующего главы региона Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств и покушений на региональных предпринимателей в 2004—2005 годах. Ранее Следственный комитет завел первое уголовное дело на участника акции за применение насилия к полицейским.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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