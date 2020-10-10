Глава Камчатки заявил о судне, загрязнившем океан

Причиной загрязнения океана на Камчатке может являться сброс воды с неизвестного судна Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Загрязнение воды на Камчатке

Непосредственно перед обнаружением трупов морских животных на берегу Халактырского пляжа (Камчатка) некий корабль сбросил в залив загрязненную воду. Об этом заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов в своем Instagram.

«По данным института космических исследований РАН, обнаружен корабль, который проходил 23 сентября в 7 утра вблизи Халактырского пляжа», — рассказал Солодов. По его словам, с этого судна был осуществлен сброс воды. Однако ее объем был весьма незначительным.

Солодов подчеркнул, что сбросившее воду судно будет установлено. Данные по нему будут переданы правоохранительным органам.

В конце сентября в районе Халактырского пляжа недалеко от Петропавловска-Камчатского местные жители обнаружили сильное загрязнение воды. На берегу были найдены трупы рыб и других морских животных. По информации « Национальной службы новостей », в ходе проверки Роспотребнадзор заявил, что в воде, впадающих в этом районе в океан реках, превышено количество загрязняющих веществ.