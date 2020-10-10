Полиция не допустила создания палаточного городка в Хабаровске

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Несанкционированные акции в Хабаровске начались после ареста Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Сотрудники полиции Хабаровска пресекли незаконную установку палаток во время несанкционированной акции поддержки бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Протестующие демонстративно разбили палатки прямо на газонах главной городской достопримечательности», — цитирует «Интерфакс» слова представителей мэрии Хабаровска. Рядом с палатками митингующие установили звуковую аппаратуру для трансляции лозунгов.

По словам пресс-службы мэрии, своими действиями митингующие доставили неудобства другим жителям и гостям города. Поэтому сотрудники полиции попросили убрать незаконные конструкции. Однако активисты отказались это сделать. Тогда силовикам пришлось демонтировать палатки самим.

Несанкционированные акции протеста проходят в Хабаровске с начала июня. Они начались после ареста на тот момент действующего главы края Сергея Фургала. Он подозревается в участии в организованной преступной группировке, а также организации убийств двух бизнесменов в начале 2000-х годов. Сегодняшняя акция собрала около 500 протестующих.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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