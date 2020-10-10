МИД РФ: «Новичок» есть в 20 западных странах

Оказалось, что «Новичок» существует в 140 вариациях Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

В российском Министерстве иностранных дел рассказали о 140 вариациях вещества «Новичок», которые есть в 20 западных странах. Это химическое соединение — западный бренд, подчеркнули на сайте МИД.

«На основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов. С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что „Новичок“ — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах», — объяснили в российском МИД.

Ведомство подчеркнуло, что западные вариации химического соединения не попали под конвенцию о запрете химического оружия (КЗХО). Даже несмотря на это «Новичка» и его производных в России нет. Кроме того, вещество впервые представили в США, заверили в МИД.

Также в министерстве подчеркнули, что ни российские, ни немецкие врачи не нашли «Новичок» в анализах блогера Алексея Навального. Однако спустя неделю его почему-то обнаружили военные ФРГ, напомнило российское ведомство. Так МИД ответил на обвинение со стороны министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Чиновник, по заверению министерства, разразился угрозами в адрес России.

9 октября один из создателей «Новичка» рассказал о происхождении химикатов в организме Навального. Все оказалось гораздо проще, чем предполагали страны Запада.