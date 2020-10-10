Киргизия выступила с заявлением о России

Киргизия не собирается останавливать сотрудничество с Россией. Об этом заявил новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.
«Россия является нашим стратегическим партнером и останется им», — цитирует слова киргизского премьер-министра ТАСС. Отмечается, что в случае ухода с поста действующего президента именно Жапаров будет исполнять обязанности главы государства.
10 октября парламент Киргизии определил новый состав правительства страны. Это условие для отставки президента, передает телеканал 360. Политики единогласно выбрали Жапарова на пост премьер-министра. Он был единственным кандидатом, уточняет RT.
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