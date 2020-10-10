Киргизия выступила с заявлением о России

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Город в преддверии празднования Дня Победы. Челябинск, флаг россии
Киргизия и Россия продолжат сотрудничать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Киргизия не собирается останавливать сотрудничество с Россией. Об этом заявил новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.

«Россия является нашим стратегическим партнером и останется им», — цитирует слова киргизского премьер-министра ТАСС. Отмечается, что в случае ухода с поста действующего президента именно Жапаров будет исполнять обязанности главы государства.

10 октября парламент Киргизии определил новый состав правительства страны. Это условие для отставки президента, передает телеканал 360. Политики единогласно выбрали Жапарова на пост премьер-министра. Он был единственным кандидатом, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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