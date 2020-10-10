Россиян призвали продавать квартиры в кризис

Продажа квартир стала выгодной из-за резко выросшего спроса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне могут выгодно продать квартиры благодаря кризису 2020 года. Это объясняется уменьшением предложения на рынке, которое случилось из-за роста спроса на жилье, заявил URA.RU глава пресс-службы агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских.

«Объем базы, как на первичном, так и на вторичном рынке, существенно сокращается. Впервые за 20 лет мы наблюдаем такое рекордное снижение объема предложения. Сейчас реально выгодно продавать недвижимость, потому что востребованы даже не особо ликвидные варианты», — говорит Камельских.

Эксперт напомнил, что покупка жилья сейчас не менее выгодна, поскольку выросло число тех, кто пытается продать квартиру побыстрее. Такие люди хотят успеть купить новое жилье по льготной ипотечной ставке. Кроме того, сейчас квартиры прекрасно окупаются, отметил риелтор. «Учитывая среднюю динамику роста цен на квартиры, ставка по ипотеке оказалась ниже, чем среднегодовой прирост стоимости», — заключил Камельских.

10 октября пресс-секретарь «Этажей» раскрыл, как россияне могут сэкономить на уже имеющейся ипотеке. Ипотечная ставка в таком случае оказывается существенно ниже, чем при обычном рефинансировании.