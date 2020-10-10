10 октября 2020
09 октября 2020

В Челябинской области от коронавируса умер 15-й врач

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фельдшеры. Клипарт. Курган, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, машина скорой помощи, фельдшеры, вызов врача
В Челябинской области от коронавируса скончались 15 медработников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Усть-Катаве на 61 году жизни скончалась невролог высшей категории ФГБУЗ «Медико-санитарной части № 162». В качестве предварительного диагноза называют коронавирус.

«Любимый доктор для пациентов, профессионал своего дела, отличный и надежный друг, отзывчивый и верный коллега», — говорится в сообщении минздрава Челябинской области. Специалист проработала в больнице больше 30 лет.

Ранее два магнитогорских врача стали жертвами коронавируса. Оба специалиста работали в разных больницах. 7 октября стало известно о смерти 14-го медработника от коронавируса в регионе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...