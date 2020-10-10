В Челябинской области от коронавируса умер 15-й врач

В Челябинской области от коронавируса скончались 15 медработников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Усть-Катаве на 61 году жизни скончалась невролог высшей категории ФГБУЗ «Медико-санитарной части № 162». В качестве предварительного диагноза называют коронавирус.

«Любимый доктор для пациентов, профессионал своего дела, отличный и надежный друг, отзывчивый и верный коллега», — говорится в сообщении минздрава Челябинской области. Специалист проработала в больнице больше 30 лет.

Ранее два магнитогорских врача стали жертвами коронавируса. Оба специалиста работали в разных больницах. 7 октября стало известно о смерти 14-го медработника от коронавируса в регионе.