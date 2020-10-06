В Челябинской области от коронавируса умер тринадцатый врач

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, от коронавируса скончался врач анестезиолог-реаниматолог Олег Рыжков. Это уже тринадцатая смерть врача в регионе с начала эпидемии. Информацию URA.RU подтвердили в горбольнице №2 Магнитогорска.
«Олег Николаевич в течение долгого времени являлся „правой рукой“ заведующего отделением, неоднократно замещал его на период отсутствия», — сообщили URA.RU в больнице. Там отметили, что коллектив выражает соболезнования родным и близким усопшего.
Одиннадцатой и двенадцатой жертвами коронавируса также стали врачи из Магнитогорска. Они работали в разных больницах.
По данным на 7 октября в Челябинской области зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом, в том числе COVID-19 заболели четыре школьника. За сутки умерли пять человек с COVID-19.
Обновлено в 16.45:
7 октября стало известно о еще одной смерти медработника Магнитогорска от коронавируса. На 49 году жизни скончался медбрат отделения функциональной диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». По данным отделения, он 28 лет проработал в медсанчасти.
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