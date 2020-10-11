На регионы России надвигаются заморозки до -15 градусов и снег

В некоторых российских регионах ожидается снег Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На следующей неделе в некоторых регионах страны температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов. Об этом предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«В Томской области [установится] +2…-7 градусов, но местами даже днем слабо отрицательная температура — до минус 3 градусов, ночью местами до минус 9 градусов. А в Алтайском крае местам ночная температура будет понижаться до минус 10 градусов, в Республике Алтай — до минус 15 градусов. Но днем температура будет держаться положительная», — пишет «Российская газета», ссылаясь на Паршину. Кроме того заморозки по ночам будут в Ненецком округе — до минус 2, на севере Поволжья — до минус 3, в Томской области — до минус 9 градусов. В Красноярском крае, Хакасии и Тыве может выпасть снег.

В Свердловской области, сказала Паршина, на следующей неделе ожидается до +10…-15 градусов. В ХМАО днем будет до +13 градусов, в ЯНАО до +8 градусов, однако ночью на Ямале температура будет снижаться до -10 градусов, прогнозирует она.

Ранее жителей центральной части России предупредили, что во второй половине следующей недели придет похолодание, пишет агентство Nation News. В Москве ожидается сухая погода и до +17 градусов, передает телеканал 360.