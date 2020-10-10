Мэр челябинского города заразился коронавирусом

У Александра Виноградова выявлен COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов заразился коронавирусом. Как сообщил глава города URA.RU, наличие заболевания подтвердил тест на COVID-19.

«Одноклассник моего сына заболел коронавирусом. Поэтому мы всей семьей — я, супруга и мой сын — сдали тесты на COVID-19 и ушли на самоизоляцию. У меня заболевание уже подтвердилось», — рассказал Виноградов. Теперь мэр Троицка будет работать в удаленном режиме.

Ранее коронавирус был выявлен у других глав муниципалитетов Челябинской области. Заболевание диагностировано у главы Сосновского района Евгения Ваганова, мэра Магнитогорска Сергея Бердникова и других руководителей. В сентябре глава Пластовского района Александр Неклюдов скончался от коронавируса.