10 октября 2020
09 октября 2020

Мэр челябинского города заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виноградов Александр. Глава Троицка Челябинск., виноградов александр
У Александра Виноградова выявлен COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов заразился коронавирусом. Как сообщил глава города URA.RU, наличие заболевания подтвердил тест на COVID-19.

«Одноклассник моего сына заболел коронавирусом. Поэтому мы всей семьей — я, супруга и мой сын — сдали тесты на COVID-19 и ушли на самоизоляцию. У меня заболевание уже подтвердилось», — рассказал Виноградов. Теперь мэр Троицка будет работать в удаленном режиме.

Ранее коронавирус был выявлен у других глав муниципалитетов Челябинской области. Заболевание диагностировано у главы Сосновского района Евгения Ваганова, мэра Магнитогорска Сергея Бердникова и других руководителей. В сентябре глава Пластовского района Александр Неклюдов скончался от коронавируса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...