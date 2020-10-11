Ученый: в чем глобальная польза тестов на антитела к коронавирусу

Делать тест на антитела к коронавирусу нужно, потому что это помогает создать представление о формировании коллективного иммунитета к инфекции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ профессор Анатолий Альтштейн.
«Тесты на антитела — это полезный контроль, который показывает, сталкивался человек с инфекцией или нет. По результатам этого теста мы будем судить о том, как у нас образуется коллективный иммунитет», — рассказал Альтштейн. Однако он подчеркнул, что делать такой тест всем россиянам необязательно. По его словам, всегда найдутся те, кто захочет сделать тест. Этих данных будет достаточно, чтобы сделать вывод о формировании коллективного иммунитета.
Вирусолог напомнил, что положительный тест на антитела к COVID-19 не освобождает от ношения масок. «Даже при наличии антител человек может заразиться и стать переносчиком заболевания», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что во время пандемии всем необходимо соблюдать меры предосторожности.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что тесты на антитела к коронавирусу не имеют смысла. Это связано с тем, что положительный тест не дает право пренебрегать средствами индивидуальной защиты.
По мнению Анатолия Альтштейна, количество новых случаев коронавируса в России может начать снижаться через неделю, передает
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