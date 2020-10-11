Ученый: в чем глобальная польза тестов на антитела к коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, пробирки, анализы, анализ, covid-19, covid19, тест на covid19, тест на коронавирус, коронавирус, взятие проб
Положительный тест на антитела к COVID-19 не освобождает от ношения масок Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Делать тест на антитела к коронавирусу нужно, потому что это помогает создать представление о формировании коллективного иммунитета к инфекции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ профессор Анатолий Альтштейн.

«Тесты на антитела — это полезный контроль, который показывает, сталкивался человек с инфекцией или нет. По результатам этого теста мы будем судить о том, как у нас образуется коллективный иммунитет», — рассказал Альтштейн. Однако он подчеркнул, что делать такой тест всем россиянам необязательно. По его словам, всегда найдутся те, кто захочет сделать тест. Этих данных будет достаточно, чтобы сделать вывод о формировании коллективного иммунитета.

Вирусолог напомнил, что положительный тест на антитела к COVID-19 не освобождает от ношения масок. «Даже при наличии антител человек может заразиться и стать переносчиком заболевания», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что во время пандемии всем необходимо соблюдать меры предосторожности.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что тесты на антитела к коронавирусу не имеют смысла. Это связано с тем, что положительный тест не дает право пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

По мнению Анатолия Альтштейна, количество новых случаев коронавируса в России может начать снижаться через неделю, передает RNS. Это возможно, если россияне будут носить медицинские маски и перчатки в общественных местах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...