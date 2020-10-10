Ученый дал необычную оценку тестам на антитела к коронавирусу

Тесты на антитела к коронавирусу не имеют смысла, так как не освобождают от ношения масок и соблюдения других санитарных требований. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, как давно. И если тест окажется положительным, это не будет значить, что можно ходить без маски и пренебрегать мерами безопасности», — заявил Жемчугов РИА «Новости».
Появление защитных белков в крови не освобождает переболевшего от ответственности перед другими, отметил эксперт. Жемчугов напомнил, что пока неизвестно, насколько сильный иммунитет формируется после выздоровления и как долго он сохраняется.
Ранее экс-заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил URA.RU, что антитела к COVID-19 сохраняются на протяжении полугода. Проводя исследования, эксперт пришел к выводу, что спустя шесть месяцев организм вновь оказывается беззащитным перед инфекцией. Также Чепурнов спрогнозировал, что Россия не откажется от коронавирусных ограничений до конца 2022 года.
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