10 октября 2020

Ученый дал необычную оценку тестам на антитела к коронавирусу

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, медицина, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон, коронавирус
Тесты на антитела к COVID не освобождают от соблюдения санитарных мер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тесты на антитела к коронавирусу не имеют смысла, так как не освобождают от ношения масок и соблюдения других санитарных требований. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, как давно. И если тест окажется положительным, это не будет значить, что можно ходить без маски и пренебрегать мерами безопасности», — заявил Жемчугов РИА «Новости».

Появление защитных белков в крови не освобождает переболевшего от ответственности перед другими, отметил эксперт. Жемчугов напомнил, что пока неизвестно, насколько сильный иммунитет формируется после выздоровления и как долго он сохраняется.

Ранее экс-заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил URA.RU, что антитела к COVID-19 сохраняются на протяжении полугода. Проводя исследования, эксперт пришел к выводу, что спустя шесть месяцев организм вновь оказывается беззащитным перед инфекцией. Также Чепурнов спрогнозировал, что Россия не откажется от коронавирусных ограничений до конца 2022 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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