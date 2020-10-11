В Минздраве рассказали, что повышает риск смерти от коронавируса

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Вероятность попасть в реанимацию при сочетании ожирения и COVID-19 повышается на 74% Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ожирение увеличивает шансы смерти от коронавируса на 48%. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Люди, страдающие ожирением, имеют на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе», — написал в своем telegram-канале Салагай. По его словам, вероятность попасть в реанимацию при сочетании ожирения и COVID-19 повышается на 74%.

Салагай уточнил, что люди, не страдающие ожирением, но имеющие лишний вес, тоже более расположены к заболеванию COVID-19. Замминистра здравоохранения посоветовал приводить в норму свой вес, чтобы защититься от осложнений, вызываемых коронавирусом.

Салагай предложил людям, предрасположенным к полноте, проверить индекс массы тела. Он высчитывается делением веса (в килограммах) на рост (в метрах) в квадрате. Полученное число должно быть около 25. Индекс от 35 до 40 свидетельствуют о лишнем весе.

Ранее исследователи установили, что сахарный диабет, как и ожирение, может увеличить вероятность осложнений при коронавирусе, передает «Ридус». Также на течение болезни влияет гипертония.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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