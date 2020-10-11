Лидер «Единой России» в Госдуме ушел на карантин

Случаи коронавируса выявлены в семье лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме России Сергея Неверова. Поэтому политик ушел на самоизоляцию.
«В моей семье есть заболевшие. Сознательно не обозначаю, кто именно. У меня, по возвращении в Москву, тесты на вирус отрицательные. Однако я буду соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому буду на самоизоляции», — написал Неверов на своей странице в Facebook.
Лидер единороссов добавил, что у некоторых членов его семьи заболевание протекает бессимптомно, а у других — с температурой и воспалением легких. По заявлению Неверова, удаленный режим работы не помешает ему оставаться в повестке и быть на оперативной связи.
Ранее врачи назвали признаки COVID-19 у бессимптомных пациентов, пишет агентство Nation News. Среди очевидных — это кашель, температура или насморк. Среди косвенных эксперты выделили стресс, усталость, головную боль и хандру. Вирусологи ожидают, что всплески коронавируса будут продолжаться до тех пор, пока люди не начнут соблюдать противоэпидемические правила.
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