Лидер «Единой России» в Госдуме ушел на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, неверов сергей, портрет
Сергей Неверов объявил, что будет работать удаленно из-за коронавируса в семье Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Случаи коронавируса выявлены в семье лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме России Сергея Неверова. Поэтому политик ушел на самоизоляцию.

«В моей семье есть заболевшие. Сознательно не обозначаю, кто именно. У меня, по возвращении в Москву, тесты на вирус отрицательные. Однако я буду соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому буду на самоизоляции», — написал Неверов на своей странице в Facebook.

Лидер единороссов добавил, что у некоторых членов его семьи заболевание протекает бессимптомно, а у других — с температурой и воспалением легких. По заявлению Неверова, удаленный режим работы не помешает ему оставаться в повестке и быть на оперативной связи.

Ранее врачи назвали признаки COVID-19 у бессимптомных пациентов, пишет агентство Nation News. Среди очевидных — это кашель, температура или насморк. Среди косвенных эксперты выделили стресс, усталость, головную боль и хандру. Вирусологи ожидают, что всплески коронавируса будут продолжаться до тех пор, пока люди не начнут соблюдать противоэпидемические правила.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...