Синоптики сообщили, когда в Тюменской области ухудшится погода

Температура воздуха в Тюменской области понизится в ближайший четверг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайший четверг, 15 октября, температура воздуха в Тюменской области понизится до +9 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Гидрометцентра России. При этом на сервисе «Яндекс. Погода» указано, что резкое ухудшение погоды в регионе произойдет лишь 20 октября.

«Средняя температура в Тюменской области в период с 12 по 17 октября в дневное время составит +12 градусов. В четверг, 15 октября, будет понижение до +9. По ночам температура воздуха в регионе будет держаться в диапазоне +4, +6 градусов», — сообщает Гидрометцентр.

Ожидать снежного покрова в Тюменской области в ближайшее время не стоит. По прогнозам синоптиков, осадков в регионе на предстоящей неделе не будет. Как указывает сервис «Яндекс. Погода», осадки в виде снега придут в Тюменскую область 20 октября.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область пришло резкое похолодание. Непогода продлилась несколько дней, после чего в регион вернулось бабье лето.