В Тюменскую область пришло резкое похолодание

Ночью в Тюменской области температура опустится ниже нуля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области с 5 октября началось резкое похолодание — температура ночью опустилась менее нуля, до -2 градусов по Цельсию. Воздух днем прогреется до +6 градусов. А в ближайшую неделю температура ночью опустится до -3 градусов, а днем не превысит +9. Информация об этом приводится на официальном сайте Гидрометцентра.

«Максимальная температура воздуха в понедельник, 5 октября — шесть градусов тепла при ветре в 4 м/с, осадкой не ожидается», — сообщает Гидрометцентр. Тенденция к похолоданию сохранится на протяжении всей недели. Во вторник прогнозируется дневная температура до +9 градусов, а ночью она опустится до -3, при этом выпадут осадки в виде снега. В среду и четверг днем ожидается, что максимально воздух прогреется до +6 градусов, ночью сохранится -3 градуса.

В ночь с 8 на 9 октября прогнозируется выпадение снега. В пятницу синоптики ожидают температуру днем до +9 градусов и небольшие осадки. В выходные чуть потеплеет — температура ночью будет держаться на уровне 0 градусов, а днем поднимется до +12 — +13 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что ухудшение погоды в Тюменской области привело к многокилометровым пробкам.