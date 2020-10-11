В Госдуме предложили выплачивать родителям школьников пособие в условиях пандемии Фото: Pixabay.com

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Группа депутатов от ЛДПР в Госдуме направила в правительство РФ законопроект, которым предлагается выплачивать пособия по временной нетрудоспособности родителям школьников до 14 лет, находящихся на каникулах из-за пандемии. Об этом в своем telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, глава парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительной записке говорится, что сейчас закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в случае карантина предусматривает выплату пособия на ребенка в возрасте до 7 лет. Родителям детей постарше такая помощь не предусмотрена.

«В случае введения внеплановых карантинных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране многие родители обучающихся детей в возрасте до 14 лет лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул», — говорится в документе. Более того, им часто не удается договориться с работодателем о внеплановом отпуске без содержания, поскольку он предоставляется родителю-одиночке или в случае наличия в семье двух и более детей.

Авторы документа предлагают внести изменения в указанный выше закон, согласно которым застрахованные граждане будут получать пособие по временной нетрудоспособности, если их ребенок в возрасте до 14 лет оказался на внеплановых каникулах из-за пандемии.