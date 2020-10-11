В России ожидают по 18 тысяч заболевших коронавирусом ежедневно

Число новых пациентов с коронавирусом в России может достигнуть 17-18 тысяч человек ежедневно. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Предположительно уровень в 17-18 тысяч ежедневных случаев мы не превысим», — заявила Пшеничная РИА «Новости». Она отметила, что делать более точные прогнозы крайне непросто.
Статистику по заболеваемости коронавирусом может ухудшить резкое похолодание, добавила эксперт. Пшеничная напомнила, что пониженные температуры снижают способность организма сопротивляться респираторным вирусам, в том числе и COVID.
Увеличение числа выявляемых случаев связано с тем, что в России сейчас делают больше тестов на коронавирус, чем весной, подчеркнула сотрудник Роспотребнадзора. Однако рост происходит из-за увеличения числа пациентов с клиническими проявлениями болезни, бессимптомных случаев в РФ около 26%, заключила Пшеничная.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн делал прогнозы по выходу России на плато по коронавирусу. По мнению ученого, это может произойти через неделю.
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