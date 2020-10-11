11 октября 2020
10 октября 2020
09 октября 2020

В Кургане на нескольких маршрутах повысится стоимость проезда

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобусная остановка, автобус, мужчина, ожидание транспорта, лето в городе
Цена на проезд повысится на пяти маршрутах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в октябре на пяти маршрутах повысится стоимость проезда до 25 рублей. Данная информация размещена на сайте городского Транспортного управления.

«Вниманию жителей города Кургана! На основании поступивших от перевозчиков уведомлений стоимость 1 поездки составит 25 рублей», — сообщили в управлении. С 19 октября стоимость проезда повысится маршруте №316, с 20 октября — на маршруте №75, с 26 октября на маршрутах №№ 6, 26, 306.

Ранее до 25 рублей увеличилась стоимость проезда на 11 маршрутах в Кургане. Городские перевозчики хотели поднять стоимость в начале года, но мэрия попросила их не менять ее до 1 июля. На данную меру, по словам перевозчиков, их вынудило повышение расходов на топливо и содержание транспорта и необходимость выплачивать зарплату сотрудникам.

Губернатора Курганской области Вадим Шумков 25 августа анонсировал транспортную реформу. Согласно ей, в 2021 году смогут работать только те автобусы, которые имеют соответствующий внешний вид и год выпуска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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