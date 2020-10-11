В ХМАО коронавирус обновил трехмесячный рекорд

Больше всего зараженных в Ханты-Мансийске и Урае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 208 жителей региона. Это максимальный показатель с конца июля. Обновленную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 141 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 42 зафиксирована пневмония, у 25 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 183 случаях. По 25 случаям заражениям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего новых случаев заражения в Ханты-Мансийске и Урае. По остальным муниципалитетам картина заражения выглядит так:

Ханты-Мансийск — 37;

Урай — 33;

Сургут — 26;

Березовский район — 17;

Нефтеюганский район — 17;

Нижневартовск —14;

Югорск — 9;

Нягань — 9;

Когалым — 6;

Советский район — 6;

Октябрьский район — 6;

Белоярский район — 6;

Кондинский район — 5;

Ханты-Мансийский район — 4;

Мегион — 3;

Сургутский район — 3;

Покачи — 2;

Пыть-Ях — 2;

Нефтеюганск — 2;

Нижневартовский район — 1.

По данным департамента здравоохранения, состояние 55 пациентов тяжелое, 42 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 205 человек. Количество свободных «ковидных» коек — 48%, коэффициент распространения инфекции — 1,18.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.