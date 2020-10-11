В ХМАО коронавирус обновил трехмесячный рекорд

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 208 жителей региона. Это максимальный показатель с конца июля. Обновленную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления у 141 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 42 зафиксирована пневмония, у 25 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 183 случаях. По 25 случаям заражениям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Больше всего новых случаев заражения в Ханты-Мансийске и Урае. По остальным муниципалитетам картина заражения выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 37;
- Урай — 33;
- Сургут — 26;
- Березовский район — 17;
- Нефтеюганский район — 17;
- Нижневартовск —14;
- Югорск — 9;
- Нягань — 9;
- Когалым — 6;
- Советский район — 6;
- Октябрьский район — 6;
- Белоярский район — 6;
- Кондинский район — 5;
- Ханты-Мансийский район — 4;
- Мегион — 3;
- Сургутский район — 3;
- Покачи — 2;
- Пыть-Ях — 2;
- Нефтеюганск — 2;
- Нижневартовский район — 1.
По данным департамента здравоохранения, состояние 55 пациентов тяжелое, 42 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 205 человек. Количество свободных «ковидных» коек — 48%, коэффициент распространения инфекции — 1,18.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.
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