11 октября 2020
10 октября 2020
09 октября 2020

В ХМАО коронавирус обновил трехмесячный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего зараженных в Ханты-Мансийске и Урае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 208 жителей региона. Это максимальный показатель с конца июля. Обновленную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 141 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 42 зафиксирована пневмония, у 25 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 183 случаях. По 25 случаям заражениям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего новых случаев заражения в Ханты-Мансийске и Урае. По остальным муниципалитетам картина заражения выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 37;
  • Урай — 33;
  • Сургут — 26;
  • Березовский район — 17;
  • Нефтеюганский район — 17;
  • Нижневартовск —14;
  • Югорск — 9;
  • Нягань — 9;
  • Когалым — 6;
  • Советский район — 6;
  • Октябрьский район — 6;
  • Белоярский район — 6;
  • Кондинский район — 5;
  • Ханты-Мансийский район — 4;
  • Мегион — 3;
  • Сургутский район — 3;
  • Покачи — 2;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Нефтеюганск — 2;
  • Нижневартовский район — 1.

По данным департамента здравоохранения, состояние 55 пациентов тяжелое, 42 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 205 человек. Количество свободных «ковидных» коек — 48%, коэффициент распространения инфекции — 1,18.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.

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