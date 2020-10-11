Мэр Челябинска потребовала начать тотальную дезинфекцию города

В Челябинске возобновляют тотальную дезинфекцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов дезсоставами. Свое требование она озвучила на аппаратном совещании в мэрии 12 октября, передает корреспондент URA.RU.

«Эта работа должна быть взята на еженедельный, нет, даже на ежедневный контроль. Нужно не только собирать информацию от управляющих компаний, но и проверять исполнение поручения на месте», — заявила Котова.

Контроль за исполнением поручения возложен на замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александру Асахову. Ранее санитарная обработка улиц в Челябинске стартовала 31 марта, после этого всем управляющим компаниям поручили регулярно обрабатывать дворы и подъезды.