11 октября 2020
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Мэр Челябинска потребовала начать тотальную дезинфекцию города

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске возобновляют тотальную дезинфекцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов дезсоставами. Свое требование она озвучила на аппаратном совещании в мэрии 12 октября, передает корреспондент URA.RU.

«Эта работа должна быть взята на еженедельный, нет, даже на ежедневный контроль. Нужно не только собирать информацию от управляющих компаний, но и проверять исполнение поручения на месте», — заявила Котова.

Контроль за исполнением поручения возложен на замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александру Асахову. Ранее санитарная обработка улиц в Челябинске стартовала 31 марта, после этого всем управляющим компаниям поручили регулярно обрабатывать дворы и подъезды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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