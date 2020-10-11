Краевые власти усиливают проверку за соблюдением гражданами масочного режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сегодня, 12 октября, — 305-й день с момента выявления коронавируса и 215-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 298 718 (+13 634) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 10 818 (+99) инфицированных. Выздоровел 7 333+69 заразившийся, умерло от коронавируса 317 человек.

Из 99 новых инфицированных — 40 мужчин, 56 женщин, 3 ребенка . Из них 68 человек лечатся в больницах, 31 — на дому под наблюдением врачей. Коэффициент распространения инфекции (Rt) на 11 октября составляет 1,09 (на 10 октября — 1,11). Ежесуточный прирост больных — 0,9%. За предыдущую неделю из больниц Прикамья выписано еще 400 пациентов, лечившихся от коронавируса. Сейчас под наблюдением специалистов остаются 1442 жителя края.

За минувшую неделю министерство здравоохранения Прикамья дополнительно перепрофилировало 313 коек для лечения зараженных коронавирусом. Свободные места развернуты в медучреждениях Перми, Березников, Краснокамска, Нытвы, Очера, Лысьвы, Октябрьского и Пермского районов. Общий коечный фонд для оказания помощи пациентам с COVID-19 составляет 3065.

Власти Прикамья вводят массовый контроль за соблюдением гражданами масочного режима. Решение принято краевым оперштабом по борьбе с коронавирусом. Контролировать ношение масок будут уполномоченные должностных ведомств. Заместитель главы краевого Роспотребнадзора Александр Зомарев отметил, что у региона не осталось другого выбора. В ином случае, сказал Зомарев, придется принимать меры, которые «прежде всего, коснутся экономики». Должностные лица будут также проверять соблюдение пермяками социальной дистанции, проведение организациями дезинфекции общественного транспорта и помещений.

В Пермском крае потрачена большая часть денег, выделенных на борьбу с коронавирусом. Средства на эти цели заложены в резервном фонде главы региона. В апреле этого года общий объем фонда составлял 5 млрд. рублей, из них, 3,5 млрд. рублей уже потрачено. В основном эти деньги идут на средства индивидуальной защиты и выплаты медикам, которые работают с ковидными больными, отметила председатель комитета по бюджету краевого парламента Елена Зырянова.

Минприроды Пермского края перешло на дистанционный режим работы . Это связано с продолжающийся угрозой распространения короновирусной инфекции в регионе. Министерство минимизирует доступ в помещения ведомства и продолжает работу с использованием электронного документооборота и технических средств связи.

Более 45 тысяч медработников Прикамья (95%) поставили прививки от гриппа . Об этом главе региона Дмитрию Махонину доложил и. о. зампредседателя правительства Прикамья по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров. При этом лишь 30% работников сфер ЖКХ, транспорта и общепита привились от граппа. Губернатор поручил профильным министерствам провести работу и разъяснить необходимость прохождения вакцинации. В краевом правительстве напомнили, что поставить прививку может каждый житель края бесплатно.