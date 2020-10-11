Число заболевших COVID свердловчан ведет к ужесточению карантина

Евгений Куйвашев может принять решение об ужесточении карантина Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 12 октября зарегистрировано 218 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Такое количество заболевших, по данным инсайдеров, может повлечь ужесточение карантинных мер в регионе.

«Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжелое, 145 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе. Также там уточнили, что 600 пациентов находится в состоянии средней тяжести.

«Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 655», — добавили в штабе. За сутки выздоровел 151 человек. Общее число выздоровевших достигло 23 202 человек. С начала эпидемии заболело 31 342 свердловчан.

Ранее собеседник URA.RU сообщал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в кулуарах заявил, что примет решение об ужесточении карантина, если в регионе больше трех дней подряд будет выявлено свыше 200 новых пациентов с коронавирусом. Впервые штаб отчитался о 209 подтвержденных диагнозах накануне — в воскресенье.