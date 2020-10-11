Ставленнику главы ЯНАО в мэрии указали на нарушения подчиненных

Мэрия на месяц задержала оплату поставщику вакуумно-подметальной машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент муниципального имущества Надымского района ЯНАО более чем на месяц задержал расчет с поставщиком вакуумно-подметальной машины стоимостью свыше 17 млн рублей, сообщает окружная прокуратура. Глава муниципального депимущества Владимир Галимский стал фигурантом административного дела, а врио мэра Дмитрий Жаромских, которого называют ставленником губернатора, получил представление о нарушении законности.

«В отношении начальника департамента прокурор возбудил административное дело», — сообщается надзорное ведомство. Как сообщается, контракт о поставке вакуумной подметально-уборочной машины стоимостью более 17,3 млн рублей был заключен между мэрией и московским предприятием ООО ТЛК «Партнер Лизинг».

Поставщик выполнил свои обязательства в срок, однако департамент оплату контракта произвел с задержкой на 35 дней. В связи с этим прокуратура внесла представление врио главы района Дмитрию Жаромских, а на директора депимущества возбудил дело по статье «нарушение должностным лицом срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного муниципальным контрактом».

В настоящее время задолженность полностью погашена. В районной администрации ситуацию пока никак не комментируют.

Ранее сообщалось, что главу депимущества района уже уличили в махинациях с закупками. По информации прокуратуры, департамент допустил искусственное «дробление» единой закупки на множество договоров с целью избежания конкурентных процедур.