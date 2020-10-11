Нефтяные компании ЯНАО отправляют работников на удаленку

Добывающие предприятия Ямала начали выводить сотрудников на дистант Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудников добывающих компаний в ЯНАО переводят на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Об этом руководители предприятий доложили главе Ноябрьска Алексею Романову. Как сообщил сам мэр, пока на домашний режим работы перевели только небольшую часть нефтяников.

«Ряд сотрудников переведены на удаленный режим работы. В первую очередь речь о тех, кто относится к группе риска — люди старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания», — рассказал Романов на своей странице в Instagram. Он пообщался с представителями предприятий ТЭК во время заседания оперштаба, куда последних пригласили для обсуждения карантинных мер. Нефтяники отчитались, что постоянно и массово тестируют своих работников.

Также Романов поделился, что из-за коронавируса в городе закрыты 29 классов в школах и 4 группы в детских садах. В основном, по его словам, в Ноябрьске выявляют семейные очаги заболевания. В магазинах и общественном транспорте проходят рейды по соблюдению масочного режима. Нарушителям грозит штраф.

Во время первой волны коронавируса, которая пришлась на весну и лето, добывающие компании ЯНАО сталкивались с недовольством работников. На предприятиях, где использовался вахтовый метод, сотрудники были вынуждены оставаться без смены по несколько месяцев из-за решения властей округа.