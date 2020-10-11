В Челябинской области открывают новые ковидные базы

В Магнитогорске перепрофилируют терапевтческое отделение ГБ№3 Фото: Илья Московец © URA.RU

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на базе терапевтического отделения горбольницы №3 с 12 октября открыты новые места для приема пациентов с пневмонией и COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В данный момент в Магнитогорске открыты четыре отделения для проведения компьютерной томографии: в горбольницах №1 и №3, а также в медсанчасти и в медцентре „Новомед“», — уточнили URA.RU в мэрии Магнитогорска.

В ближайшее время в горбольницу №2 также ожидается поступление нового компьютерного томографа. В данный момент медучреждение проводит подготовку к приемке дорогостоящего аппарата.

В Златоусте также принято решение перепрофилировать роддом под ковидный госпиталь. Экс-министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин 12 октября предложил сотрудникам роддома временно вменить квалификацию.



В прошедшие выходные область обновила максимальный показатель заболеваемости последних месяцев, выйдя на 99 заражений в сутки. С начала пандемии произошло 17 875 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 852 южноуральцев.