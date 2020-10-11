11 октября 2020
10 октября 2020
09 октября 2020

В Челябинской области открывают новые ковидные базы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госпитальная база по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, больница, противочумный костюм, коронавирус, сиз, ковид
В Магнитогорске перепрофилируют терапевтческое отделение ГБ№3 Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на базе терапевтического отделения горбольницы №3 с 12 октября открыты новые места для приема пациентов с пневмонией и COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В данный момент в Магнитогорске открыты четыре отделения для проведения компьютерной томографии: в горбольницах №1 и №3, а также в медсанчасти и в медцентре „Новомед“», — уточнили URA.RU в мэрии Магнитогорска.

В ближайшее время в горбольницу №2 также ожидается поступление нового компьютерного томографа. В данный момент медучреждение проводит подготовку к приемке дорогостоящего аппарата.

В Златоусте также принято решение перепрофилировать роддом под ковидный госпиталь. Экс-министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин 12 октября предложил сотрудникам роддома временно вменить квалификацию.

В прошедшие выходные область обновила максимальный показатель заболеваемости последних месяцев, выйдя на 99 заражений в сутки. С начала пандемии произошло 17 875 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 852 южноуральцев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...