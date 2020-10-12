Мужская сборная Свердловской области по боксу заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата УрФО, который проходил в Челябинске с 6 по 11 октября. Команду к турниру готовил новый главный тренер Сергей Фомин. Под его руководством на соревнованиях выступили 14 человек, они завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали.
Со свердловчанами на чемпионате конкурировали спортсмены из Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. «Недавно назначенный главный тренер свердловской сборной Сергей Фомин привел наших спортсменов к новым победам. В результате проведенных подготовительных тренировочных мероприятий и собранной им команды, были достигнуты отличные результаты», — сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса.
Обладатели золотых медалей смогут выступить на Чемпионате России, который состоится в ноябре в Оренбурге. Среди свердловчан первые места окружных соревнований завоевали: Даниил Лысенко (весовая категория до 49 кг, Нижний Тагил), Азнаур Калсынов (57 кг, Екатеринбург, «Академия единоборств РМК»), Дмитрий Фоминых (91 кг, Нижний Тагил).
Серебряные медали чемпионата УрФО у Руслана Ефендиева (75 кг, Екатеринбург, «Академия единоборств РМК») и Сергея Мурашева (81 кг, Екатеринбург). Бронзовые медали получили Матвей Антошкин (60 кг, Каменск-Уральский), Глеб Мамаджанов (63 кг, Серов), Егор Еремеев (69 кг, Серов) и Максим Хлуднев (81 кг, Екатеринбург).
В конце сентября Свердловская областная федерация бокса назначила нового главного тренера. Им стал 32-летний специалист Сергей Фомин. С 2011 года он работал в спортивной школе Богдановича и за это время подготовил трех мастеров спорта РФ по боксу.
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