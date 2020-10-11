Вице-мэром Тюмени стал влиятельный силовик в отставке

Петр Вагин будет курировать два департамента в мэрии Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Заместителем мэра Тюмени Руслана Кухарука стал Петр Вагин. Он будет курировать два департамента: безопасности жизнедеятельности и потребительского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Будучи начальником управления МВД России по городу Тюмени он своевременно реагировал на любые внештатные ситуации, чтобы не допустить нарушений законодательства. Активно участвовал во внедрении автоматизированной информационно — аналитической системы «Безопасный город», — так Вагина характеризуют на сайте тюменской мэрии.

Свою карьеру новый заместитель главы Тюмени «ковал» в органах внутренних дел. За последние 25 лет от обычного опера дослужился до кресла начальника полиции Северной Осетии. Перед этим он также возглавлял тюменский главк. Ранее «URA.RU» писало о том, что Петр Вагин пошел на повышение.