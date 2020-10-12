Бастрыкин взял на контроль дело о девочке из шкафа в Карпинске

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
СК России будет расследовать произошедшее в Карпинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Мать морила голодом новорожденную дочь в Карпинске

Уголовное дело жительницы Карпинска, 6 месяцев державшей полугодовалую дочь в шкафу, поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Распоряжение отдал лично глава силового ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Выполняется комплекс мероприятий по выяснению обстоятельств преступления. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели», — отметили в пресс-службе СКР. Также назначена судмед экспертиза, чтобы выяснить степень вреда здоровью ребенка. Быстрыкин поручил докладывать ему о ходе проведения доследственной проверки и расследования дела.

Ранее в городе Карпинске Свердловской области в шкафу одной из квартир обнаружили полугодовалого ребенка. Выяснилось, что мать не хотела рожать, однако не решилась убить ребенка и решила уморить голодом, однако его тайно подкармливал старший брат. Девочка была доставлена в больницу Екатеринбурга, где ее состояние стабилизировали, а мать направили на психиатрическую экспертизу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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