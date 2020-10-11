Чиновников Екатеринбурга отправили в коронавирусные рейды

Чиновники будут заняты рейдами как минимум до 1 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге усилили группы для рейдов по соблюдению масочного режима. Главам районов поручили сформировать из своих подчиненных специальные команды для обхода территорий вместе с сотрудниками полиции. Муниципальные служащие будут заняты этой работой по выходным — как минимум до 1 ноября включительно — с 10 до 19 часов.

«Руководителям территориальных органов выделить сотрудников для осуществления контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах», — говорится в распоряжении руководства города, имеющемся у редакции. В каждый из отделов полиции районные администрации должны направлять по пять человек и по одному — в ОГИБДД.

Первые рейды в подобном — расширенном — составе прошли в эти выходные. По словам собеседника агентства в одной из районных администраций, чиновники выражают недовольство не только тем, что им приходится работать в выходные, но и возможным отсутствием компенсаций. Впрочем, в пресс-службе мэрии заявили URA.RU, что процесс организован «в соответствии с трудовым законодательством».

Усилением коронавирусных рейдов власти Екатеринбурга отреагировали на замечание губернатора Евгения Куйвашева, который раскритиковал мэрию за недостаточное внимание к ношению горожанами масок.