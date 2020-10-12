В продажу Huawei Mate X2 может поступить уже в октябре Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Новый смартфон Huawei Mate X2 будет складным с гибким дисплеем и большим экраном-крышкой с двойной камерой с дырочками. Портал LetsGoDigital представил рендер [компьютерную модель] будущего гаджета, чтобы ознакомиться со смартфоном со всех сторон.

Портал напоминает, что Huawei уже выпускал складные модели смартфонов. Тогда экран, как и у конкурентов китайской компании, складывался наружу. «Текущие складные телефоны Huawei, безусловно, выглядят внушительно, однако складывающийся наружу гибкий экран делает устройство значительно более уязвимым, чем его аналоги от Samsung. Mate X2, кажется, меняет это», — говорится в описании к гаджету.

Всего у Huawei Mate X2 будет два экрана: основной гибкий диагональю 8 дюймов с разрешением 2480×2220 пикселей и вспомогательный на 4,5 дюйма, который расположится на внешней стороне корпуса. Гибкий дисплей будет иметь частоту обновления 120 Гц, четырехсенсорную камеру. Устройство сможет работать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Ожидается до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Выпуск смартфона может состояться в октябре, однако китайская компания пока не делала официальных заявлений.

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