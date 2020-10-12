Лишенный должности депутат «Единой России» оценил решение партии

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Пресс-конференция в РИА Лысакова Вячеслава. Москва, лысаков вячеслав
Вячеслав Лысаков будет баллотироваться в Госдуму в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков оценил решение партии «Единая Россия» лишить его должности зампреда комитета по законодательству и госстроительству. Лысаков уверен, что эта должность была ему не нужна, рассказал депутат журналистам.

«[Эта должность] не дает ничего, кроме чуть большего кабинета», — цитирует РИА «Новости» Лысакова. Он отметил, что является лишним человеком в «Единой России».

Лысаков поделился планами баллотироваться в восьмой созыв Госдумы в 2021 году. Однако есть вероятность, что он сменит партию.

Ранее глава «Единой России» Сергей Неверов предложил лишить должности Лысакова. Депутат подтвердил свой уход. Это решение связано с заявлениями, которые депутат делал в своем telegram-канале, передает агентство Nation News. По словам Неверова, Лысаков выкладывал хамские посты в соцсеть. Депутат занимал свой пост в Госдумах VI и VII созывов.

В апреле стало известно, что «Единая Россия» исключила из партии замминистра промышленности Дмитрия Овсянникова. Причиной послужил инцидент в аэропорту, где депутат оскорбил сотрудницу, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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