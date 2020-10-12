Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

Причиной санкций против Александра Лукашенко стала его инаугурация Фото: официальное интернет-представительство президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Главы министерств иностранных дел 27 стран Евросоюза ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.

«Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный список для Белоруссии Александра Лукашенко», — цитирует ТАСС сообщение источника. Причиной для введения ограничений против лидера республики стала его инаугурация. По мнению лидеров МИД стран, этот инцидент не был справедливым по отношению к народу Белоруссии.

Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября, передает телеканал 360. Правительства США, Канады и Украины признали это действие незаконным. Лукашенко заявил, что инаугурация — это внутреннее дело Белоруссии, в которое не должны вмешиваться другие страны. Саммит Евросоюза согласовал введение санкций в отношении представителей руководства Белоруссии.

После избрания Лукашенко президентом страны в Белоруссии начались массовые протесты. ОМОН задерживает участников акций в Минске, применяя для этого дубинки и перцовый газ.