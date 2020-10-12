В РАН назвали причину загрязнения на Камчатке и оправдали военных

Военные Козельского полигона не виноваты в массовой гибели животных в Авачинском заливе на Камчатке, а причиной трагедии могли стать токсины, выделяемые микроводорослями. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.
«Ни по каким химическим веществам, которые могли бы представлять опасность, нет существенного превышения норм», — цитирует РИА «Новости» Адрианова. Отмечается, что химические вещества в водах Авчинского залива не могли убить морских обитателей. Он добавил, что морских животных убили токсины, которые массово выделяют особые микроводоросли Gymnodinium.
Ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН подчеркнули, что вода вблизи полигона является питьевой и не содержит фенолов, нефтепродуктов и тяжелых металлов, передает ТАСС. На реках Камчатки вода чище, чем та, что течет из-под крана, подчеркнули эксперты.
На Козельском полигоне находится ракетное топливо и другие опасные вещества. Выброс этих химикатов в воду мог повлечь за собой экологическую катастрофу на Камчатке. Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что территория на Козельского полигона будет очищена от опасных веществ, передает RT. Глава региона обсудил этот вопрос с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.
В конце сентября в районе Халактырского пляжа местные жители обнаружили сильное загрязнение воды. На берег были выброшены трупы морских животных. В Роспотребнадзоре заявили, что в воде превышен уровень содержания токсинов.
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