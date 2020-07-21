На строительство железной дороги в ЯНАО выделят 100 млрд рублей

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Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале в 2020 году планируется начать строительство совмещенного железнодорожного и автомобильного моста через Обь, который является важным звеном проекта «Северный широтный ход».

«Для Ямала это очень важный проект. Он объединяет географии запад и восток, северную и свердловскую железные дороги. В какой стадии — коллеги из РЖД закончили работу над проектно-сметной документацией ждут результатов госэкспертизы. В инвестиционной программе РЖД этот объект стоит под финансированием — сумма порядка 100 млрд рублей предусмотрена. По итогам стройки понимаем, что по железной дороге можно будет перевезти до 24 млн грузов, которые будут добывать предприятия на Ямале. Эта грузовая база пойдет на Урал и в другие части», — объяснил Козлов.

В рамках проекта «Северный широтный ход РЖД профинансирует строительство железной дороги на сумму 100 млрд рублей. Об этом рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе пресс-конференции, посвященной развитию Арктики.

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