В Минфине РФ ответили на идею ввести налог на бездетность

Минфин РФ не рассматривает возможность появления налога для россиян без детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Данные предложения (о введении в России налога на бездетность — прим. ред.) в Минфине России не рассматриваются», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства. Так в ведомстве прокомментировали инициативу активистов о введении налога для всех россиян, которые могут иметь детей.
С соответствующим предложением выступили члены общероссийской общественной организации «Совет матерей». Они предлагали взимать с россиян 500 рублей ежемесячно. При этом люди с заболеваниями, не позволяющими заводить ребенка, освобождаются от выплат.
Ранее руководитель Росстата Павел Малков высказал мнение, что демография в России может улучшиться в ближайшее время, передает телеканал 360. По его словам, пандемия коронавируса может способствовать увеличению рождаемости.
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