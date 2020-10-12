В Минфине РФ ответили на идею ввести налог на бездетность

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Минфин РФ не поддержал активистов, считающих, что бездетные россияне должны платить налог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минфин РФ не рассматривает возможность появления налога для россиян без детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Данные предложения (о введении в России налога на бездетность — прим. ред.) в Минфине России не рассматриваются», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства. Так в ведомстве прокомментировали инициативу активистов о введении налога для всех россиян, которые могут иметь детей.

С соответствующим предложением выступили члены общероссийской общественной организации «Совет матерей». Они предлагали взимать с россиян 500 рублей ежемесячно. При этом люди с заболеваниями, не позволяющими заводить ребенка, освобождаются от выплат.

Ранее руководитель Росстата Павел Малков высказал мнение, что демография в России может улучшиться в ближайшее время, передает телеканал 360. По его словам, пандемия коронавируса может способствовать увеличению рождаемости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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