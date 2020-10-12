12 октября 2020

Российский подросток, расстрелявший людей, найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Ружье. Челябинск., ружье
Рядом с молодым человеком найдены два ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

18-летний мужчина, подозреваемый в убийстве троих человек при стрельбе в Нижегородской области, обнаружен мертвым. Сотрудники полиции и Росгвардии нашли его в лесу, сообщает МВД.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское обнаружено тело 18-летнего подозреваемого в убийстве трех человек», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. По предварительной информации, подросток покончил с собой.

При себе у молодого человека найдены два его ружья. Полиция искала мужчину всю ночь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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