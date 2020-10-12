Российский подросток, расстрелявший людей, найден мертвым

Рядом с молодым человеком найдены два ружья
18-летний мужчина, подозреваемый в убийстве троих человек при стрельбе в Нижегородской области, обнаружен мертвым. Сотрудники полиции и Росгвардии нашли его в лесу, сообщает МВД.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское обнаружено тело 18-летнего подозреваемого в убийстве трех человек», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. По предварительной информации, подросток покончил с собой.
При себе у молодого человека найдены два его ружья. Полиция искала мужчину всю ночь.
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