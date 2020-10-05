Карантин в регионе затягивается из-за ухудшения коронавирусной обстановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области за последние три дня резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом. Это усложнило скорый выход региона из карантина.

Региону для нового этапа снятия ограничений нужно четыре дня подряд иметь не менее 207 свободных коек, тестировать на COVID-19 от 70 человек на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции на разных этапах должен быть ниже 1,0, 0,8 или 0,5.

Послабления в Курганской области можно ввести, если данный коэффициент четыре дня подряд продержится ниже 0,5. В ближайшие семь дней это возможно только при оптимистичном сценарии. Для этого ежедневно число новых случаев должно снижаться на 13. Месяц назад для оптимистичного сценария хватало ежедневного снижения на шесть случаев.

Послабления при других сценариях маловероятны. По стабильному прогнозу в регионе будут ежедневно регистрировать по 42 новых случая заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней). Если число заболевших каждый день будет увеличиваться на одного — ситуация ухудшится (пессимистичный прогноз).

На 5 октября в Курганской области подтвердили 4064 случая коронавирусной инфекции за все время пандемии. В регионе продолжает действовать масочный режим.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU