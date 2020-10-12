Главе ключевого свердловского суда нашли замену

Последний год Юрий Турыгин работал советником губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава управления Генпрокуратуры по УрФО Юрий Турыгин назначен судьей Уставного суда Свердловской области. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания на заседании 13 октября. Как заявил URA.RU один из депутатов Заксобрания, экс-начальника управления Генпрокуратуры прочат на место председателя суда Вадима Пантелеева.

За Турыгина проголосовали 45 депутатов из 46 присутствующих, 1 проголосовал против. «Вопросы эффективности деятельности Уставного суда требуют решения. Я намерен этим заняться», — заявил Юрий Турыгин, обращаясь к депутатам.

По его словам, в 2019 и 2020 году на деятельность суда и его аппарата расходуется чуть более 19 млн рублей. При этом инстанция рассматривает 9-12 дел в год, хотя в 2020 году ее активность заметно снизил коронавирус. «В свете внесения изменений в Конституцию РФ существует тенденция к тому, чтобы сократить количество судей Конституционного суда. По аналогии, количество судей Уставного суда можно сократить до трех», — сказал Юрий Турыгин. В настоящее время коллегия суда насчитывает 4 судей.

О предстоящем назначении URA.RU писало еще в августе. Юрий Турыгин ушел с поста начальника управления Генпрокуратуры в июле 2019 года. В качестве одной из причин называли возможный конфликт интересов: зять силовика, зампрокурора Югры Владислав Московских занял пост главы прокуратуры Тюменской области. С июля 2019 года Юрий Турыгин трудился в должности советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.