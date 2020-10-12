Названы главные траты российских автомобилистов в 2020 году

Российские автомобилисты признались, что больше всего денег они тратят на бензин и налоги. Самые затратные статьи расходов назвал в своем исследовании «Росгосстрах банк».
«53% опрошенных отметили покупку бензина в качестве наиболее расходной статьи в рамках содержания личного транспорта. На втором месте оказались оплата налогов и штрафов — так ответили 18% респондентов», — приводит данные исследования РИА «Новости». На третьем месте по дороговизне называется ремонт и сервисное обслуживание авто (16%). Еще 7% и 6% респондентов признались, что больше всего средств потратили на страховки и платные парковки.
Также проценты разделились по городам. К примеру, в Москве 23% автовладельцев заявили, что больше всего тратят на оплату штрафов и налогов. А 23% Санкт-Петербуржцев признались, что большая часть денег уходит на ремонт и сервис авто.
Ранее председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области рассказал, какие неожиданные траты ждут владельцев машин этой осенью. Также россиянам объяснили, как часто нужно менять масло в машине, пишет агентство Nation News.
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