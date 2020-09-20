Водителей предупредили о неожиданных тратах на авто осенью

Этой осенью вырастут цены на техническое обслуживание автомобиля и зимнюю резину. Об этом URA.RU рассказал председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.
«Цены на техническое обслуживание этой осенью вырастут на 20%», — рассказал Форманчук. Он добавил, что стоимость зимней резины также вырастет на 15-20%. Кроме этого, подорожают запчасти и страхование автомобилей.
Форманчук рассказал, что подорожание услуг для автомобилистов связано с пандемией коронавируса. Автосервисам приходится поднимать цены, чтобы сократить убытки. Кроме этого, цены на автосервис зависят от курса доллара, который за последнее время значительно вырос, добавил автоэксперт.
Форманчук добавил, что цены начинают расти уже сейчас и водителям приходится экономить. По его словам, все больше автовладельцев становятся клиентами несертифицированных автосервисов. Из-за этого уменьшается срок службы автомобилей и растет число аварий на дорогах.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать иномарки из-за их надежности, передает агентство Nation News. Автолюбители считают, что ремонтировать их легко из-за наличия запчастей.
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