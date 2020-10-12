Друг нижегородского стрелка объяснил массовое убийство

Друг нижегородского подростка рассказал, что мужчина давно вдохновлялся «Колумбайном» и открыто об этом говорил. Кроме того, у стрелка были серьезные проблемы со здоровьем, рассказал его друг журналистам.
«А какой смысл ему дальше доживать остатки дней в России? У него огромные проблемы со здоровьем, и с психическим. <…> Ему по факту оставалось недолго — ну, лет пять. И что?» — цитирует Daily storm друга мужчины.
Он подчеркнул, что 18-летний стрелок с подросткового возраста начал увлекаться оружием. Свое ружье он якобы купил на «инвалидные», которые ему выплачивались. Также мужчина открыто заявлял, что хочет устроить теракт, но друзья считали это мрачной шуткой.
Друг стрелка отметил, что тот был очень умным, учился нормально и не прогуливал уроки. Особенно теплых отношений с родителями мужчина не имел, но семья у него была нормальная, отметил его школьный товарищ.
12 октября одноклассник стрелка рассказал, что тот часто смотрел ролики о «Колумбайне» и шутил о смерти, пишет телеканал «
Подписывайтесь на URA.RU в