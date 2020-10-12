12 октября 2020

Друг нижегородского стрелка объяснил массовое убийство

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Старопышминское стрельбище ДОСААФ России. Свердловская область, Старопышминск, тир, стрельбище, ружье, спортивная стрельба
Стрелок не скрывал свое увлечение оружием и Колумбайном (Архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Друг нижегородского подростка рассказал, что мужчина давно вдохновлялся «Колумбайном» и открыто об этом говорил. Кроме того, у стрелка были серьезные проблемы со здоровьем, рассказал его друг журналистам.

«А какой смысл ему дальше доживать остатки дней в России? У него огромные проблемы со здоровьем, и с психическим. <…> Ему по факту оставалось недолго — ну, лет пять. И что?» — цитирует Daily storm друга мужчины.

Он подчеркнул, что 18-летний стрелок с подросткового возраста начал увлекаться оружием. Свое ружье он якобы купил на «инвалидные», которые ему выплачивались. Также мужчина открыто заявлял, что хочет устроить теракт, но друзья считали это мрачной шуткой.

Друг стрелка отметил, что тот был очень умным, учился нормально и не прогуливал уроки. Особенно теплых отношений с родителями мужчина не имел, но семья у него была нормальная, отметил его школьный товарищ.

12 октября одноклассник стрелка рассказал, что тот часто смотрел ролики о «Колумбайне» и шутил о смерти, пишет телеканал «Царьград». Предположительно мотивом убийства нескольких человек стала ссора с бабушкой, уточняет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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